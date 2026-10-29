الرئيس السيسي: الشراكة الروسية الأفريقية تستهدف تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات ملموسة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة الروسية الأفريقية تمثل فرصة للانتقال من تقييم ما تحقق في مسار التعاون إلى وضع رؤية تنفيذية أكثر طموحًا وفاعلية، تقوم على احترام الأولويات الأفريقية وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تطور مسار الشراكة منذ قمة سوتشي عام 2019، وصولًا إلى الاجتماع الثاني في القاهرة عام 2025، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية في القارة.

وأوضح أن التعاون المصري الروسي يمثل نموذجًا للشراكة بين روسيا وإفريقيا، في ضوء المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.