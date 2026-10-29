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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار صعب لعموتة ولاعبي الأهلي.. ومواجهة مودرن سبورت لا تحتمل التعثر أمام الجماهير

الاهلى
الاهلى
نورهان عادل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين والجهاز الفني، بسبب عدم تقديم المستوى المنتظر منذ انطلاق الموسم، وهو ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية ضرورة لاستعادة الثقة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مواجهة مودرن سبورت تمثل تحديًا صعبًا للأهلي، في ظل تراجع الأداء وعدم ظهور الفريق بالصورة التي تنتظرها الجماهير، الأمر الذي يزيد من صعوبة المهمة على الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف أن أهمية المباراة تتضاعف لكونها تسبق مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وهو ما يجعل تحقيق الفوز أمام مودرن سبورت خطوة مهمة قبل الدخول في المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي لا تتقبل فكرة التعثر مجددًا أو استمرار الأداء غير المقنع، في ظل طموحاتها الكبيرة ورغبتها في رؤية الفريق ينافس بقوة على جميع البطولات، وهو ما يضع اللاعبين والجهاز الفني أمام مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية ظهور الأهلي بصورة قوية أمام مودرن سبورت، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، لتجنب زيادة الضغوط على الفريق قبل مواجهة بيراميدز، والعمل على استعادة ثقة الجماهير وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

كرة القدم الأهلي أمير هشام مودرن سبورت

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