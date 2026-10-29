إزالة 10 حالات تعد ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية بالغربية لردع مخالفين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الزراعة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، حيث شهد مركز المحلة الكبرى، تنفيذ حملة إزالة مكبرة بنواحي أبو علي وبطينة، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍّ ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية.

توجيهات محافظ الغربية



وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الميدانية للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والجهات المعنية، مع سرعة إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة.

ردع مخالفين

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم، مع استمرار أعمال المتابعة والإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.