نجم الزمالك السابق: أزمات فتوح خارج الملعب تؤثر على مستواه

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن تحقيق الفريق للانتصارات المتتالية في ظل الظروف الحالية يمثل مكسبًا كبيرًا، مشيدًا بدور معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز رغم الضغوط.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، مع محمد أبو العلا، إن معتمد جمال مدير فني مميز، مشيرًا إلى أن تغييراته خلال مباراة المقاولون العرب صنعت الفارق وأسهمت في تحقيق الانتصار.

وأضاف أن إيشو لاعب مميز يمتلك قدرات هجومية كبيرة، مؤكدًا أن محمد حمد يتمتع بشخصية قوية وثقة كبيرة بالنفس، وهو ما ينعكس على تألقه مع الزمالك.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأزمات التي يواجهها أحمد فتوح خارج الملعب تؤثر على مستواه، مشددًا على أن جماهير الزمالك تمثل عاملًا رئيسيًا في انتصارات الفريق، من خلال استمرار دعمها ومساندتها للاعبين في مختلف الظروف.