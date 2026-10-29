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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: مجلس الزمالك لا يريد فوز الفريق.. ومجموعة الأبيض بدوري الأبطال صعبة

بشير التابعي
بشير التابعي
عبدالله هشام

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز الفريق الأبيض على المقاولون العرب جاء عكس التوقعات، موجّهًا انتقادات لمجلس إدارة النادي، كما تحدث عن صعوبة مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "فوز الزمالك على المقاولون العرب جاء ضد الرغبة وضد المنطق، وضد رغبة مجلس الزمالك، الذي بدأ بعد رحلة رواندا في تسريب أخبار باستمرار".

وأضاف: "مجلس الزمالك بالتأكيد حزين بسبب الفوز في مباراة المقاولون، لأنه يعمل ضد النادي".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن مجموعة الأبيض صعبة، في ظل وجود أندية كبيرة تمتلك الخبرة والتاريخ، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة خلال دور المجموعات.

فوز الزمالك على المقاولون 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد حمد التسجيل لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعدما استغل تمريرة حاسمة من الفلسطيني عدي الدباغ، ليمنح الفريق الأبيض التقدم في اللقاء.

ونجح المقاولون العرب في إدراك التعادل عن طريق محمد عبد الناصر، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الأنجولي شيكو بانزا من تسجيل هدف الفوز القاتل للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، حصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مواجهة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

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