محمد صلاح: معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة بالزمالك.. والهجوم عليه غير مبرر

علَقَ محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره المقاولون العرب، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد حمد وشيكو بانزا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيد الأبيض إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: “الزمالك حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في صراع المنافسة على لقب الدوري، بغض النظر عن أداء الفريق، ونتائج معتمد جمال مع الفريق جيدة للغاية في ظل الظروف الصعبة التي يعمل بها داخل النادي”.

وتابع: “النتائج دائماً هي المعيار الأساسي في تقييم تجربة أي مدير فني، ومعتمد جمال يسير بخطى ثابتة مع الزمالك، ويعمل في ظروف صعبة للغاية، وأطالب جمهور الزمالك بدعمه ومساندته، وأرى أن الانتقادات الموجهة إليه والهجوم المستمر عليه من الجماهير البيضاء، غير مبرر حالياً”.