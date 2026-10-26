محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل طرابزون التركي أمام تشايكور ريزيسبور بالدوري التركي

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون التركي تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة تشايكور ريزيسبورالتى تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.



وجاء تشكيل طرابزون كالتالي :

أندريه أونانا، ستيفان سافيتش، تشيبوكي نوايوو، فاجنر بينا، مصطفى إسكهيلاك، مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي محمد صلاح أراَل شيمشير، فرانكولينو دجو.





ويطمح طرابزون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب وإنهاء مبارياته قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر بأفضل صورة ممكنة. حيث يدخل المباراة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد تشايكور ريزيسبور في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط