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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على الدوري.. والونش يستحق الانضمام لمنتخب مصر

الزمالك
الزمالك
نورهان عادل

أكد أمير هشام أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب، ونجح في استعادة توازنه ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بعدما عاد لتحقيق الانتصارات في مبارياته الأخيرة، رغم خسارته أمام الأهلي في لقاء القمة.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المقاولون العرب يستحق التحية والتقدير على المستوى الذي يقدمه تحت قيادة سامي قمصان، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة جيدة منذ بداية الموسم، وقدم أداءً مميزًا خلال مواجهة الزمالك.

وتطرق أمير هشام إلى موقف أحمد فتوح مع جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن عمر جابر تدخل للصلح بين الطرفين، بعد حالة الغضب التي تعرض لها اللاعب خلال المباريات الماضية.

وشدد على أن جماهير الزمالك تمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، من خلال دعم اللاعبين ومساندتهم، مؤكدًا أن مساندة الجماهير تعد أحد الأسباب المهمة وراء انتصارات الفريق الأبيض.

وأشاد أمير هشام بإمكانات محمد حمد الفنية، بعد ظهوره بمستوى مميز في خط وسط الزمالك منذ مشاركته في المباراة، ونجاحه في تسجيل الهدف الأول أمام المقاولون العرب.

كما أكد أن محمود حمدي الونش يستحق الحصول على فرصة للانضمام إلى منتخب مصر، في ظل المستويات التي يقدمها مع الزمالك، معتبرًا أن أداءه يجعله جديرًا بالحصول على فرصة مع المنتخب الوطني.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تطور مستوى أحمد شريف، موضحًا أن اللاعب تعرض لانتقادات في بداية مشواره مع الفريق، لكنه يقدم مستويات متصاعدة منذ انطلاق الموسم، وظهر بصورة جيدة خلال مواجهة المقاولون العرب.

أمير هشام الزمالك المقاولون العرب سامي قمصان أحمد فتوح

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