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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يمنح الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على المقاولون

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس عقب الفوز على المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المُقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة.

تفاصيل فوز الزمالك على المقاولون

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مثيراً على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب محمد حمد في تسجيل الهدف الأول للزمالك مع مطلع الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 46.

بينما عاد فريق المقاولون العرب لأجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب عمر جابر بالخطأ في مرماه إثر تسديدة قوية من محمد عبد الناصر.

وفي الدقيقة 88، تمكن المحترف شيكو بانزا من خطف هدف الفوز للزمالك بتسديدة قوية سكنت شباك المنافس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

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