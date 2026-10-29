البيت الفني للمسرح يقدم 4 عروض متنوعة بالقاهرة والإسكندرية.. من «الملك لير» إلى سحر العرائس

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أربعة عروض مسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية، تتنوع بين روائع المسرح العالمي والكوميديا والحكايات الشعبية وفنون العرائس، بأسعار تذاكر تبدأ من 42 جنيهًا.

«الملك لير» على خشبة المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة جمهوره من خلال العرض المسرحي «الملك لير»، عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، من إخراج شادي سرور، وبطولة النجم يحيى الفخراني، بمشاركة طارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، وأمل عبد الله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، وبسمة دويدار، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، وعادل خلف.

ويُعرض العمل من الخميس إلى الأحد، في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر تبلغ 60 و80 و110 جنيهات.

«الحالة خطيرة جدًا» على مسرح بيرم التونسي

وعلى مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، يُعرض العمل الكوميدي «الحالة خطيرة جدًا»، من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، ونخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

ويُعرض العمل من الخميس إلى الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً، بأسعار تذاكر تبلغ 82 و107 جنيهات.

«متولي وشفيقة» على مسرح الطليعة

ويقدم مسرح الطليعة العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليمني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي.

ويُعرض العمل يومي الخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءً، بسعر تذكرة يبلغ 42 جنيهًا.

«ذات والرداء الأحمر».. آخر ليلتين ضمن الموسم الشتوي

ويستقبل مسرح القاهرة للعرائس جمهوره في آخر ليلتين من عرض «ذات والرداء الأحمر» ضمن الموسم الشتوي، وذلك يومي الخميس والجمعة، في تمام السابعة والنصف مساءً، بسعر تذكرة يبلغ 42 جنيهًا.

والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، ويشارك في الأداء الصوتي إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، إلى جانب نجوم مسرح القاهرة للعرائس في الأداء الحركي.

وتُطرح التذاكر للبيع من خلال شباك التذاكر الخاص بكل مسرح.