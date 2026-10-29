حازم الأشموني: مهرجان الخيول العربية يجسد عراقة التراث ويعزز السياحة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يجسد عراقة التراث العربي، ويعكس تاريخ المحافظة العريق في تربية الخيول الأصيلة، مشيرًا إلى أن وصول المهرجان إلى دورته الثلاثين يمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من الاهتمام بتراث الفروسية العربية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المهرجان يجمع بين الرياضة والتراث والسياحة، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الرياضية والتراثية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين مربي الخيول والمهتمين بها من مصر ومختلف دول العالم.

مهرجان الشرقية للخيول العربية بمشاركة 5 دول

جاءت تصريحات المحافظ خلال افتتاح فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، اليوم الأربعاء، بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 5 دول عربية هي السعودية والكويت وقطر والإمارات وسوريا، وبحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين وسفراء الدول والقيادات التنفيذية.

وأشار الأشموني إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بقطاعي الرياضة والسياحة، وتحرص على دعم الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على الموروث الحضاري، مؤكدًا أهمية استثمار المهرجان في التعريف بالمقومات التراثية والحضارية التي تمتلكها مصر ومحافظة الشرقية.

تعزيز التعاون وتبادل الثقافات والخبرات

وأضاف محافظ الشرقية أن مشاركة الوفود العربية والأجنبية تمثل فرصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون، وتبادل الثقافات والخبرات، بما يدعم جهود الترويج السياحي للمحافظة وإبراز مكانتها في مجال الفروسية العربية الأصيلة.

وشهد حفل الافتتاح عددًا من العروض الفنية والاستعراضية التي عكست أصالة التراث العربي، من بينها عروض فرقة الشرطة للموسيقى العسكرية، وفرقة «عجميات» من بورسعيد، إلى جانب عروض فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بالقوس والسهم من على ظهور الخيول، وفقرات استعراضية لفنون أدب الخيل.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أهمية تضافر جهود الجهات التنفيذية والأمنية واللجنة المنظمة والرعاة ومربي الخيول ووسائل الإعلام لإنجاح المهرجان، وإبراز التراث المصري والعربي.