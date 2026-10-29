نبيل يتفقد قطعة أرض مخصصة لمنشأة رياضية تابعة لنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قطعة أرض فضاء مخصصة لإقامة منشأة رياضية تابعة لنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار متابعة المنشآت الرياضية والوقوف على فرص الاستفادة من المساحات المتاحة.

واطلع الوزير خلال جولته على التصميم المقترح للمنشأة، واستمع إلى شرح حول التصور المقدم لاستغلال قطعة الأرض، ومكوناته المقترحة.

ووجه وزير الشباب والرياضة القيادات المعنية بدراسة التصورات المطروحة لتحديد أفضل أوجه الاستغلال، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من قطعة الأرض ويدعم تطوير الخدمات الرياضية.