مقارنة بين .. اكس بنج GX و ديبال اس 09 موديل 2027 | صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكس بنج GX و ديبال اس 09 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

تمتلك سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

تحصل سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 486 حصان، وبها عزم دوران 595 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكس بنج GX موديل 2027

اكس بنج GX موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج GX موديل 2027 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكس بنج GX موديل 2027

اكس بنج GX موديل 2027

تستمد سيارة اكس بنج GX موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 695 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 64 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج GX موديل 2027

اكس بنج GX موديل 2027

تباع سيارة اكس بنج GX موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .