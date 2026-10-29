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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الاتحاد الأفريقي: القارة لن تظل سوقًا للاستهلاك

رئيس جمهورية بوروندي
رئيس جمهورية بوروندي
محمد البدوي

أكد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، أن القارة الأفريقية تسعى إلى التحول إلى مركز حقيقي للإنتاج والتصنيع والتصدير، بدلًا من الاكتفاء بدور السوق المستهلكة، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية والزراعية في إقامة صناعات محلية تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل للمواطنين.

القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث دعا الشركات الروسية إلى توسيع استثماراتها في الدول الأفريقية، وإقامة شراكات صناعية مشتركة، والمساهمة في نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى القارة.

مجالات الزراعة والهندسة الميكانيكية والأمن الغذائي

وأوضح ندايشيمي أن الدول الأفريقية تتشارك أهدافًا متقاربة في مجالات الزراعة والهندسة الميكانيكية والأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية تسريع التحول الاقتصادي من خلال تطوير القدرات الصناعية والزراعية، وتعزيز البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، بما يساعد على تلبية الاحتياجات الداخلية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية.

الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة

ودعا الشركات الروسية إلى الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع التركيز على المشروعات التي تدعم الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل جديدة، وتسهم في تنمية الكفاءات ونقل الخبرات إلى العاملين الأفارقة.

وشدد ندايشيمي على أن القارة الأفريقية، التي تمثل نحو 20% من سكان العالم، تحتاج إلى شراكات اقتصادية تتيح لها المشاركة في مختلف مراحل الإنتاج، من استغلال الموارد وتصنيعها إلى تسويق المنتجات النهائية، بما يضمن استفادة الشعوب الأفريقية من ثرواتها.

وأكد أن خطة عمل المنتدى الروسي الأفريقي للفترة من 2027 إلى 2029 تمثل فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، ترتكز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات، وتطوير الشراكات الصناعية، وتسريع مشروعات البنية التحتية والزراعة والطاقة، وتعزيز التعاون التعليمي ونقل التكنولوجيا، وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الروسية والأفريقية.

توافق هذه الأولويات مع الخطط الوطنية للدول الأفريقية

وأشار إلى ضرورة توافق هذه الأولويات مع الخطط الوطنية للدول الأفريقية وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بما يسمح بقياس نتائج الاستثمارات من خلال ما تحققه من فرص عمل ونقل للتكنولوجيا وتنمية للمهارات، وتعزيز القدرة الإنتاجية للقارة.

إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي روسيا

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