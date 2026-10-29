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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق يلتهم سيارة ملاكي تعمل بالغاز في زهراء أكتوبر الجديدة

السيارة المشتعلة
السيارة المشتعلة
ندى سويفى

اندلع حريق بسيارة ملاكي تعمل بالغاز في أحد شوارع منطقة الـ800 فدان بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، بعدما اشتعلت النيران بالجزء الأمامي للسيارة أثناء توقفها، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو امتداد النيران إلى السيارات المجاورة.

شهود عيان يكشفون تفاصيل اشتعال السيارة

وقال شهود عيان إن السيارة كانت متوقفة بأحد شوارع المنطقة، وفوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب من الجزء الأمامي لها، مرجحين أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق.

وأضاف الشهود أن النيران اشتعلت بصورة سريعة، ما أثار مخاوف الأهالي، خاصة أن السيارة تعمل بالغاز، وهو ما زاد من قلق المتواجدين بمحيط الحادث خشية تفاقم الموقف.

وأوضحوا أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى السيارات المتوقفة بالقرب منها، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل حريق سيارة في منطقة الـ800 فدان بأكتوبر

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بأحد شوارع مدينة زهراء أكتوبر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق حريق داخل سيارة ملاكي مدينة زهراء أكتوبر الجديدة منطقة الـ800 فدان زهراء أكتوبر الجديدة

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