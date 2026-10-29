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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برقم عالمي جديد .. طالب بجامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف

البطل
البطل
الإسماعيلية انجي هيبة

حقق الطالب طارق حسن، بجامعة قناة السويس، إنجازًا رياضيًا عالميًا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر مونو، ضمن منافسات بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، المقامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعدما سجل رقمًا عالميًا جديدًا بزمن قدره 34.50 ثانية.

وهنأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب طارق حسن بهذا الإنجاز المتميز، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققه من تفوق رياضي يعكس قدرات طلاب الجامعة وإمكاناتهم في المنافسة وتحقيق النجاحات على المستوى الدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن الفوز بالميدالية الذهبية وتحطيم الرقم العالمي يمثلان إضافة مشرفة إلى سجل إنجازات الجامعة الرياضية، ويعكسان إصرار الشباب المصري على التميز ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية.

من جانبه، تقدم الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بخالص التهنئة إلى الطالب، مشيدًا بأدائه المتميز الذي تُوّج بالفوز بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم عالمي جديد في سباق 100 متر مونو للرجال.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المبذول والتدريب المستمر والإصرار على الوصول إلى منصات التتويج، كما يجسد تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة في المنافسات الرياضية الدولية.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية دعم المواهب الرياضية الطلابية وتشجيعها على مواصلة التفوق، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، ويعزز حضور جامعة قناة السويس في مختلف المحافل الرياضية.

وفي السياق ذاته، تقدمت أسرة كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، بقيادة الدكتور أسامة نصار، عميد الكلية، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بخالص التهنئة إلى الطالب طارق حسن، معربة عن اعتزازها بهذا الإنجاز العالمي الذي يجمع بين الفوز بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم عالمي جديد.

وتمنت أسرة الكلية للطالب دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم جامعة قناة السويس ومصر في مختلف المحافل الدولية.

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