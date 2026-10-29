تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جويس سيبوغواو وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية والابتكار الرقمي، وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية لدعم جهود أوغندا في إعداد استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وشهد اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنمية المهارات الرقمية وتدريب وتأهيل الكوادر الأوغندية.

كما تناول اللقاء دور القطاع الخاص في دعم التحول الرقمي وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أعرب الجانب الأوغندي عن اهتمامه بالتعرف على السياسات والآليات التي تتبناها مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المجالات.

وتم التأكيد على أهمية تأطير أوجه التعاون في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك لدى البلدين، لا سيما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال مذكرة تفاهم يتم توقيعها في وقت لاحق.

وخلال اللقاء، أكد المهندس رأفت هندي أن مصر بدأت مسيرتها في مجال التحول الرقمي منذ عدة سنوات، موضحا التقدم الذي حققته في تطوير البنية التحتية للاتصالات، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء القدرات الرقمية، والتوسع في توظيف التكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع؛ معربًا عن ترحيبه بمشاركة التجربة المصرية مع الجانب الأوغندي، والاطلاع على التجربة الأوغندية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، مشيدا بما أحرزته أوغندا من تقدم في مجال التحول الرقمي.



كما أعرب عن تطلعه إلى أن تثمر المباحثات المشتركة عن وضع خارطة طريق تنفيذية لمجالات التعاون المتفق عليها، تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أنها ستمثل أساسًا لشراكة مثمرة بين البلدين، بما يسهم في ترجمة الرؤى المشتركة إلى مشروعات ونتائج ملموسة تحقق المصالح المشتركة.

ومن جانبها، أعربت جويس سيبوغواو وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أوغندا، عن اهتمامها بالاطلاع على التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية بالاعتماد على بنية تحتية رقمية ومنظومة حكومية رقمية تشمل الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية؛ مشيرة إلى أهمية ضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يمكن المجتمع من الاستفادة من الخدمات الرقمية؛ مؤكدة على اهتمامها بالاطلاع على التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية، لافتة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو تواصل مستمر بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

كما أكدت اهتمامها بتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، والأمن السيبراني.

حضر الاجتماع الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الوفد الأوغندي، إيرين كارونجي سيكيتوليكو المسؤول الأول عن البنية التحتية للمعلومات في وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو أمانة فريق العمل الوطني للذكاء الاصطناعي، وجوليان رويجو مدير خدمات الحكومة الإلكترونية بالهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة تيدي نالوبيغا رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو في فريق العمل الوطني للذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة السيدة وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أوغندا.

وتضمن برنامج زيارة الوفد الأوغندي عقد جلسات عمل متخصصة في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بحضور الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والدكتورة/ نهى عدلي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، والمهندس/ أيمن مشهور مستشار مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، ومسئولي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.

كما يشمل برنامج زيارة الوفد الأوغندي زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، بما تضمه من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وجامعة مصر للمعلوماتية. كما يشمل البرنامج زيارة أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، للتعرف على جهود الوزارة في دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتسريع وتيرة التحول الرقمي.