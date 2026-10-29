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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يتفوق على ميسي في تصنيفات Elo الأسبوعية

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

كشف موقع تركي أن محمد صلاح، نجم طرابزون، يتفوق على ميسي، نجم إنتر ميامي، في تصنيفات Elo الأسبوعية.

وأكد الموقع أن صلاح ارتقى للمركز الثالث بفارق نقطتين، وتفصله 17 نقطة فقط عن المتصدر فيكتور أوسيمين.

في سياق متصل، تستعد منطقة يومرا بمدينة طرابزون التركية لتكريم النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، بإطلاق اسمه على أحد شوارعها، في خطوة تعكس التقدير الذي يحظى به اللاعب لدى مسئولي المنطقة وسكانها.

وكشف مصطفى بييك، عمدة بلدية يومرا، أن البلدية حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذ القرار، موضحًا أن المقترح نال موافقة جميع أعضاء المجلس المحلي بالإجماع.

وأوضح بييك، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، أن انضمام صلاح إلى طرابزون سبور أسعد سكان المدينة، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعب داخل الملعب، إلى جانب المتعة التي يمنحها للجماهير، دفع المسؤولين إلى التفكير في تكريمه بطريقة مميزة.

وأضاف أن وجود اللاعب داخل النطاق الإداري لمنطقة يومرا شجع المجلس المحلي على اتخاذ هذه الخطوة، التي تهدف إلى التعبير عن تقدير المجتمع له.

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