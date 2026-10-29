بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 36.41 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8453.99 نقطة، إذ جرى تداول نحو 306 ملايين سهم عبر 16 ألفا و378 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 5.65 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 8454.85 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم من خلال 8298 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 29 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 47.24 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 8892.55 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 143 مليون سهم عبر 8080 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 52.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 20.32 نقطة بما نسبته 0.22% ليصل إلى مستوى 9423.62 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 153 مليون سهم عبر 6904 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "نابيسكو" و"قيوين ا" و"مينا" و"كفيك" و"اهلية ت" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "يوباك" و"أولى وقود" و"الأنظمة" و"عمار" و"استهلاكيه" الأكثر انخفاضا.