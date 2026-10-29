قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها
بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها
أ ش أ

 أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 36.41 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8453.99 نقطة، إذ جرى تداول نحو 306 ملايين سهم عبر 16 ألفا و378 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 5.65 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 8454.85 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم من خلال 8298 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 29 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 47.24 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 8892.55 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 143 مليون سهم عبر 8080 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 52.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 20.32 نقطة بما نسبته 0.22% ليصل إلى مستوى 9423.62 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 153 مليون سهم عبر 6904 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "نابيسكو" و"قيوين ا" و"مينا" و"كفيك" و"اهلية ت" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "يوباك" و"أولى وقود" و"الأنظمة" و"عمار" و"استهلاكيه" الأكثر انخفاضا.

بورصة الكويت انخفض مؤشرها مؤشر السوق الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الاهلي

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبوتين

قيادي بحزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة موسكو تُجسد الرؤية الحكيمة لمصر

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام: حديث الرئيس بالقمة الروسية الأفريقية يعزز فرص التنمية والاستثمار

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة

محمد شلبي: رسائل الرئيس السيسي من موسكو تدعم التنمية المستدامة

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد