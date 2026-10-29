أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مع تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 51 ألف جنيه، وسط تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

وبحسب الأسعار الواردة في التقرير، سجلت أعيرة الذهب المستويات التالية:

عيار 24: نحو 7297 جنيهًا للجرام.

نحو 7297 جنيهًا للجرام. عيار 21: نحو 6380 جنيهًا للجرام.

نحو 6380 جنيهًا للجرام. عيار 18: نحو 5473 جنيهًا للجرام.

نحو 5473 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: نحو 51 ألفًا و80 جنيهًا.

نحو 51 ألفًا و80 جنيهًا. الأوقية عالميًا: نحو 4062 دولارًا.

وجاءت التحركات المحلية بعد تذبذب سعر الذهب عيار 21، الذي افتتح التعاملات عند 6380 جنيهًا، وتراجع إلى 6375 جنيهًا قبل أن يعاود الصعود إلى 6380 جنيهًا، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس عند 6390 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4%، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، بينما يواصل المستثمرون متابعة تحركات الدولار وأسعار النفط وانعكاساتها على المعدن النفيس.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية وفقًا للمصنعية والدمغة وسياسة التسعير لدى كل محل.