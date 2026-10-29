قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات مشاركة مصر في قمة المناخ بتركيا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، والذي يضم وزارات الخارجية والتنمية المحلية والبيئة والكهرباء والاستثمار والزراعة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لمتابعة آخر مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

جاء ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة ، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ورئيس مجموعة المفاوضين بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، و هالة عواد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،  والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلى الوفد التفاوضى من الوزارات المعنية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناولت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP31، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات والجهات المعنية، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، فضلًا عن مناقشة الموقف التفاوضي المصري بشأن القضايا الفنية المتوقع طرحها خلال المؤتمر، وترتيبات المشاركة فى الاجتماعات التنسيقية خلال المؤتمر.

وأكدت الدكتورة منال عوض،  أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي المصري، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مفاوضات المناخ مستقبلًا، ومتابعة جلسات ومناقشات مؤتمر المناخ، والتعرف على مستجدات المفاوضات وأبرز القضايا المطروحة، إلى جانب الإلمام بالتزامات مصر المناخية وما يرتبط بها من مستجدات خلال أعمال القمة.

ومن جانبه، استعرض السفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، أبرز الملفات التفاوضية المطروحة خلال مؤتمر COP31، وفي مقدمتها الانتقال العادل والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب التطورات التي شهدها ملف تمويل المناخ فى الاونة الأخيرة.

وأشار السفير وائل أبو المجد إلى أهمية الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، بما يشمل المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها الدول كل خمس سنوات، وآليات المراجعة وإطار الشفافية، إلى جانب برنامج عمل التخفيف وبدء الأعمال الأولية للحصيلة العالمية الثانية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وأشار الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية إلى أنه تم تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الكوادر الشابة، من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، يجري الإعداد لبدء تنفيذه قريبًا، بما يسهم في إعداد صف ثانٍ مؤهل لدعم الفريق التفاوضي المصري وتعزيز قدراته في التعامل مع مختلف الملفات المناخية، مضيفا أن تعزيز قدرات الفريق وتوسيع تخصصاته يدعم العمل على الملفات الفنية المرتبطة بالمناخ،

وأوضح د.صابر عثمان أن تقرير المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) الثالث أصبح جاهزًا للعرض على اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية تمهيدا لإقرارها، وأكد أهمية مواصلة بناء قدرات الكوادر وزيادة عدد المتخصصين، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وإنجاز الملفات المناخية المطلوبة خلال الفترات المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات والجهات المعنية أبرز الملفات التي ستتم متابعتها والمشاركة فيها خلال مؤتمر المناخ COP31، وتشمل التكيف مع تغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والانتقال العادل، والتمويل المناخي وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب الحصر العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار والبحث العلمي، فضلًا عن متابعة التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية والتجارة والصادرات.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتبادل المستجدات والتطورات المتعلقة بمسارات التفاوض خلال أعمال المؤتمر، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك ودعم الموقف التفاوضي المصري في مختلف الملفات المناخية.

مؤتمر المناخ الوفد التفاوضي المصري والتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

أرشيفي

اليوم وغدا.. ظواهر فلكية تظهر في سماء الأردن

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد