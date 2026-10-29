قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وزير التعليم العالي: خريجونا سفراء لمصر في الخارج.. ونجاحهم دليل على جودة التعليم المصري
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد مخاطر التضخم
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. ووزير الري يكشف عنوان النسخة العاشرة

أسبوع القاهرة التاسع للمياه
أسبوع القاهرة التاسع للمياه
أ ش أ


 اختتمت اليوم الخميس، فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، والذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالي، بعنوان "المياه حافزاً للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الحفل الختامي للأسبوع مشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، وسفراء عدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وشهد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" على مدار خمسة أيام مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.

وتضمن برنامج الأسبوع عددا من الجلسات المهمة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما "يونسكو"، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.

وكشف وزير الري عن عنوان أسبوع القاهرة العاشر للمياه في العام المقبل 2027، والذي سيعقد بعنوان «المياه على مفترق طرق: محطات عالمية للمناخ والأرض والطبيعة»، خلال أكتوبر المقبل.

أسبوع القاهرة التاسع للمياه المياه حافزاً للسلام والازدهار الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

لمراعاة التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدن ومحافظات مصر

استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

باقات الإنترنت

تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد