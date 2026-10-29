ختام فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. ووزير الري يكشف عنوان النسخة العاشرة



اختتمت اليوم الخميس، فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، والذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالي، بعنوان "المياه حافزاً للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الحفل الختامي للأسبوع مشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، وسفراء عدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وشهد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" على مدار خمسة أيام مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.

وتضمن برنامج الأسبوع عددا من الجلسات المهمة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما "يونسكو"، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.

وكشف وزير الري عن عنوان أسبوع القاهرة العاشر للمياه في العام المقبل 2027، والذي سيعقد بعنوان «المياه على مفترق طرق: محطات عالمية للمناخ والأرض والطبيعة»، خلال أكتوبر المقبل.