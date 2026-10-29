قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يلتقي وزير الزراعة والري بميانمار لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم و مين ناونج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار
الدكتور هاني سويلم و مين ناونج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد مين ناونج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يدعم جهود التنمية الزراعية ويعزز قدرة منظومات المياه والري على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للري والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ونظم الإنذار المبكر للفيضانات، وحماية المناطق الساحلية، في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات متراكمة في إدارة الموارد المائية المحدودة وتنفيذ مشروعات الحماية والتكيف مع تغير المناخ.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية دعم بناء القدرات وتبادل الخبراء وتنظيم الزيارات الفنية، وإتاحة الفرصة للمتخصصين من ميانمار للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المراكز الإقليمية للتدريب في مجال المياه بمصر.

وشهد اللقاء كذلك بحث تبادل الخبرات بشأن الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار الدولية المشتركة، وتبادل البيانات الهيدرولوجية، وتعزيز التنسيق بين دول المنبع والمصب، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الفني، من خلال تحديد نقاط اتصال بالوزارتين وتبادل المعلومات بشأن الأولويات والخبرات المتاحة، تمهيدًا لتحديد مجالات التعاون المشترك وبحث إمكانية إعداد مذكرة تفاهم مستقبلية.

مجال الموارد المائية والري وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار دعم الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار الدولية المشتركة وتبادل البيانات الهيدرولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

الحصاد الأخير".

الحصاد الأخير.. حملة إنسانية من مؤسسة "القلب الكبير" بالشارقة لإحياء بساتين الزيتون في غزة

نبيه بري

نبيه بري يحذر من إنهاء مهمة اليونيفيل قبل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نمو الائتمان في الكويت

تقرير: تسارع نمو الائتمان في الكويت خلال الربع الثالث من العام مع تحسن الإقراض للأعمال والأسر

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد