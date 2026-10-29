سويلم يلتقي وزير الزراعة والري بميانمار لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد مين ناونج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يدعم جهود التنمية الزراعية ويعزز قدرة منظومات المياه والري على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للري والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ونظم الإنذار المبكر للفيضانات، وحماية المناطق الساحلية، في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات متراكمة في إدارة الموارد المائية المحدودة وتنفيذ مشروعات الحماية والتكيف مع تغير المناخ.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية دعم بناء القدرات وتبادل الخبراء وتنظيم الزيارات الفنية، وإتاحة الفرصة للمتخصصين من ميانمار للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المراكز الإقليمية للتدريب في مجال المياه بمصر.

وشهد اللقاء كذلك بحث تبادل الخبرات بشأن الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار الدولية المشتركة، وتبادل البيانات الهيدرولوجية، وتعزيز التنسيق بين دول المنبع والمصب، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الفني، من خلال تحديد نقاط اتصال بالوزارتين وتبادل المعلومات بشأن الأولويات والخبرات المتاحة، تمهيدًا لتحديد مجالات التعاون المشترك وبحث إمكانية إعداد مذكرة تفاهم مستقبلية.