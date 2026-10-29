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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل مقدمي الخدمات بالمواعيد الشتوية

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات
أحمد عبد القوى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور وبدء العمل بالمواعيد الشتوية لتكون كالتالي:
•    طوال أيام الأسبوع عدا يوميّ الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
•    يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً 
•    يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية والنوادي والجامعات، بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.

جهاز اتصال اتصالات

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