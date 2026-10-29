الذهب عيار 21 يسجل أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع وسط تحركات الدولار

سجل سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية مستويات مرتفعة تُعد الأعلى في أكثر من 5 أسابيع، مدعومًا بارتفاع سعر صرف الدولار، رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع عودة أسعار النفط إلى الصعود وترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

قرار الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة

وبحسب بيانات الأسعار الواردة في التقرير، افتتح عيار 21 تعاملات اليوم عند 6380 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6375 جنيهًا ثم يعاود الصعود إلى 6380 جنيهًا، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس عند 6390 جنيهًا.

وفي الأسواق العالمية، سجل سعر الذهب نحو 4062 دولارًا للأوقية، وسط تباين العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس، بين تحركات الدولار وأسعار الطاقة وتوجهات المستثمرين.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.

وتعكس هذه التحركات استمرار تأثر سوق الذهب المحلية بالتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب حركة سعر الصرف والطلب داخل السوق المصرية.