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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس أفريقيا الوسطى: ندعم إصلاح الأمم المتحدة وزيادة تمثيل أفريقيا بمجلس الأمن

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
محمد البدوي

أكد فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، أهمية تعزيز التعاون الروسي الأفريقي على أساس احترام سيادة الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على ضرورة زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى.

إصلاحات داخل الأمم المتحدة 

وقال تواديرا، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن روسيا تدعم إجراء إصلاحات داخل الأمم المتحدة تتيح تمثيلًا أكبر للدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك في المنظمات الدولية الأخرى، معتبرًا أن تعزيز الحضور الأفريقي داخل المؤسسات الدولية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن في النظام الدولي.

وأضاف أن التعاون بين روسيا وأفريقيا يجب أن يستند إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يضمن إقامة علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة بين الشركاء.

وشدد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على ضرورة أن تسفر القمة الروسية الأفريقية الثالثة عن نتائج ملموسة تتجاوز التصريحات إلى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم احتياجات الشعوب الأفريقية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه التعاون نحو إقامة وتطوير المنشآت الصناعية، ومصافي التكرير، والمؤسسات الصحية، والموانئ والمطارات.

إمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والطاقة والموارد الطبيعية

وأشار تواديرا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والطاقة والموارد الطبيعية، وهو ما يستدعي توسيع الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مع ضمان استفادة الدول الأفريقية من ثرواتها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية، وفتح الممرات التجارية، وتعزيز الربط بين الدول الأفريقية، تمثل عناصر أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة المنتجات الزراعية الأفريقية إلى الأسواق، إلى جانب توظيف الرقمنة في تطوير التعليم والخدمات الصحية.

وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة للتعاون الروسي الأفريقي يتطلب شراكة قوية ومتوازنة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مع ضرورة ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات عملية في القطاعات الحيوية.

واختتم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى كلمته بالتأكيد على أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة تفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين الجانبين، معربًا عن تطلعه إلى أن تثمر عن خطوات عملية تدعم التنمية وتعزز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الوسطى فوستين أركانج إصلاحات داخل الأمم المتحدة

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