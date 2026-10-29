بوتين: روسيا مورد مستقر للغذاء وأمدت دولًا أفريقية بالقمح والأسمدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمثل موردًا مستقرًا للغذاء، مشيرًا إلى أن بلاده صدرت القمح إلى الدول الأفريقية خلال العام الماضي، كما أمدت عددًا من دول القارة بالقمح والأسمدة لتلبية احتياجاتها في المجال الزراعي.

وأوضح بوتين أن التعاون الروسي الأفريقي في قطاع الزراعة يمثل أحد المجالات المهمة للشراكة بين الجانبين، في ظل أهمية توفير الاحتياجات الغذائية ودعم النشاط الزراعي داخل الدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لمشاركة خبرائها وخبراتها مع الدول الأفريقية في المجال الزراعي وغيره من المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.