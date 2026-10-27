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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 تحت 800 ألف جنيه

سيارات جديدة 2027 في مصر
سيارات جديدة 2027 في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت، وشيرى اريزو 5، وهيونداي اكسنت RB، وبروتون ساجا .

بروتون ساجا 2027

قوة سيارة بروتون ساجا 2027 تصل إلي 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا 2027

يصل سعر سيارة بروتون ساجا 2027 في سوق السيارات المصري إلي 685 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 2027

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 2027 يصل إلي 48 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر .

شيرى اريزو 5 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا 2027

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا 2027 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 785 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

رينو تاليانت 2026

تحصل سيارة رينو تاليانت 2026 علي قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وخزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2027 رينو تاليانت شيفروليه أوبترا بروتون ساجا 2027 شيرى اريزو 5 2027 اريزو 5 2027 شيفروليه أوبترا 2027

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