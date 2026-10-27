سيارات جديدة 2027 تحت 800 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت، وشيرى اريزو 5، وهيونداي اكسنت RB، وبروتون ساجا .
بروتون ساجا 2027
قوة سيارة بروتون ساجا 2027 تصل إلي 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
يصل سعر سيارة بروتون ساجا 2027 في سوق السيارات المصري إلي 685 ألف جنيه .
شيرى اريزو 5 2027
سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 2027 يصل إلي 48 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 750 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .
شيفروليه أوبترا 2027
عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا 2027 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 785 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .
هيونداي اكسنت RB 2026
تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .
رينو تاليانت 2026
تحصل سيارة رينو تاليانت 2026 علي قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وخزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .