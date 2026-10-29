رئيس الاتحاد الأفريقي: نكافح الاستغلال غير المشروع لموارد القارة ونتمسك بسيادة الدول

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن الدول الأفريقية تكافح الاستغلال غير المشروع لمواردها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة جميع الدول، وتعزيز الشراكات القائمة على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.

وأوضح أن حماية الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية للقارة تمثل أهمية كبيرة في دعم قدراتها الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من إمكاناتها في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية، والعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أن تعزيز الشراكات يجب أن يقوم على احترام سيادة الدول ومراعاة مصالحها، بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز فرص الاستفادة المشتركة من الموارد والإمكانات المتاحة.