خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا

توقع خبير اللوائح عامر العمايرة، إمكانية تحرك وزارة الشباب والرياضة بشأن ما أثير حول رحلة الزمالك إلى رواندا، وما تردد عن وقوع مخالفات من بعض اللاعبين والإداريين خلال الرحلة، مطالبًا بضرورة التعامل مع هذه الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلًا.

وكتب العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك

: «بعد الحديث عن رحلة الزمالك في رواندا وما حدث خلالها من لاعبين وإداريين، لا أستبعد أن وزارة الشباب والرياضة تطلب تقريرًا مفصلًا عن الرحلة وما تم من إجراءات قانونية لمعالجة هذه الأمور وعدم تكرارها في المستقبل».

وتأتي تصريحات خبير اللوائح في ظل حالة الجدل المثارة بشأن ما تردد عن رحلة الزمالك إلى رواندا، وسط ترقب لموقف النادي والإجراءات التي قد يتم اتخاذها حال ثبوت صحة ما أثير من وقائع.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.