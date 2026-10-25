وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي تنس الطاولة رجال وسيدات بالإنجاز التاريخي في بطولة أفريقيا

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قدّم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، التهنئة للاعبي المنتخب الوطني لتنس الطاولة (رجال وسيدات) بمناسبة هذا الإنجاز المشرف، بعد تتويج مصر بألقاب الزوجي للسيدات والرجال والمختلط في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.

كما وجّه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وإلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، تقديرًا للجهود المبذولة التي أسفرت عن هذه النتائج.

وحصدت مصر لقب زوجي السيدات عن طريق الثنائي دينا مشرف وهنا جودة، لتحرز اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ البطولة.

وفي زوجي الرجال، تُوّج الثنائي يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي باللقب للمرة الثانية على التوالي، ليحصد المنتخب المصري اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وتُوّجت مصر كذلك بذهبية الزوجي المختلط عن طريق الثنائي يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي، اللذين أحرزا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الثنائي بدر مصطفى وفريدة بدوي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي مصري خالص، بينما حصل الثنائي عمر عصر وهنا جودة على الميدالية البرونزية.

وبهذه النتيجة حافظت مصر على لقب الزوجي المختلط للمرة العاشرة على التوالي، والثامنة عشرة في تاريخها.



