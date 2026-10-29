شوبير يطالب سامي قمصان بعدم العودة للأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بسامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت": “معجب جدا بسامي قمصان، مدرب يهاجم ويقرأ المباراة بشكل صحيح، المقاولون مع سامي تعادل مع الأهلي، وكاد أن يفوز أو على الأقل يتعادل مع الزمالك لكن اللي بيضيع بيستقبل وكان من السهل أن يفوز بالأمس لولا إهدار الفرص”.

وأضاف: “من الجيد رحيل سامي عن الأهلي عن منصب المدرب العام، فهو الآن نضج كمدرب وفي يوم ليس ببعيد سيصبح المدير الفني للأهلي، مثلما صنع الأهلي محمد يوسف والجوهري وأنور سلامة وحسام البدري”.

وتابع: "أنصح سامي بعدم العودة للأهلي في منصب المدرب العام مرة أخرى".