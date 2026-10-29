مدحت شلبي يكشف تفاصيل تحذير وائل جمعة لإمام عاشور: «دي الفرصة الأخيرة»

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل تتعلق بأزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن وائل جمعة، مدير الكرة، سبق أن تحدث مع اللاعب بشأن بعض التصرفات.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: «وائل جمعة عرف، إن إمام عاشور، بيسهر بره المنزل، وجابه وقاله دي الفرصة الأخيرة ليك».

وأضاف: «اللي بتعمله يا إمام ده غلط، في حاجة مش مظبوطة اقف قدام المرايا ولازم تراجع نفسك، أنت تستبعد فنيًا!».

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه الفريق الأحمر خلال المواجهة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، من خلال تقديم أداء قوي واستعادة الانتصارات، في إطار سعيه للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بينما تتجه الأنظار إلى موقف إمام عاشور ومدى قدرته على تقديم أداء مميز يساعده على الرد عمليًا على الانتقادات التي يتعرض لها.