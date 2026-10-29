اتهامات وتحقيقات وخلافات إدارية.. تطورات جديدة في أزمة حسن موسى بالزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن أزمة حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في ظل وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حول مستقبله، بين اتجاه يرغب في استمراره بمنصبه وآخر يطالب بحسم موقفه قبل اتخاذ أي قرار بشأن تجديد عقده.

وأوضح أمير هشام، في تصريحات تلفزيونية، أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرفضون حسم ملف تجديد عقد حسن موسى في الوقت الحالي، لحين الفصل في الأمور القانونية المتعلقة بالملف، خاصةً بعد رصد مخالفات منسوبة إليه وإحالتها إلى الشئون القانونية بالنادي.

وقال إن جهات التحقيق داخل الزمالك انتهت من أعمالها بشأن المخالفات محل الفحص، بعدما خضع حسن موسى للتحقيق من أجل إبداء أقواله والدفاع عن نفسه، في الوقت الذي طلب فيه من مجلس الإدارة منحه حق الرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف أن المدير التنفيذي تقدم أيضًا بطلب إلى الشئون القانونية لتغيير المحقق، بدعوى شعوره بالتعنت ضده، في ظل استمرار الجدل حول الإجراءات المتخذة بشأن الملف.

وتابع أن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة حسم الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد عقد حسن موسى أو استمراره في منصبه، مؤكدين أنه لا ينبغي تجديد عقد أي مسؤول تحيط بملفه شبهات لا تزال محل فحص أو تحقيق، دون الانتهاء من حسم الأمور المتعلقة به.

وفي المقابل، كشف أمير هشام عن رغبة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، وعبدالله جورج، مستشار مجلس الإدارة، في استمرار حسن موسى بمنصبه، وفقًا لما ذكره بشأن الحسابات الانتخابية داخل النادي.

وأبدى أمير هشام استغرابه من تمسك هشام نصر باستمرار حسن موسى، متسائلًا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به المدير التنفيذي في الانتخابات المقبلة، خاصة أن هشام نصر يطمح إلى خوض الانتخابات القادمة على منصب رئيس النادي، وهو حق مشروع له في إطار الاستعدادات للمرحلة الانتخابية المقبلة.

واختتم بأن عددًا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك يطالبون باتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأن مستقبل حسن موسى، خلال اجتماع المجلس المقرر عقده الخميس، لحسم الجدل الدائر حول استمراره في منصبه، وتحديد موقف النادي من ملف تجديد عقده في ضوء التطورات القانونية والإدارية.