محمد عبدالجليل: قلقان على الأهلي من بيراميدز وليس الزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، صعوبة مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن احتلال الفريق المركز الثاني في المجموعة سيكون بمثابة إنجاز كبير، كما تحدث عن مخاوفه بشأن الأهلي ومنافسيه في الفترة المقبلة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مجموعة الزمالك في دوري الأبطال صعبة، ولو حصل على المركز الثاني فكأنه حقق البطولة، ولو نجح في التأهل فسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا".

وأضاف: "أنا لست قلقًا على الأهلي من الزمالك، فالأهلي قادر على الفوز عليه مرة أخرى، لكن قلقي على الأهلي من بيراميدز".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مباراة الأهلي ومودرن سبورت صعبة".

موعد مباراة الأهلي

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره مودرن سبورت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2026-2027.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، لاستعراض أبرز الجوانب الفنية وأحداث المباراة.