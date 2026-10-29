موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره مودرن سبورت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2026-2027.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ومودرن سبورت، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الماضية.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام مودرن سبورت

يدخل الأهلي المواجهة بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام فريق القناة بنتيجة 3-3، في لقاء شهد استقبال الفريق الأحمر ثلاثة أهداف، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لاستعادة التوازن الدفاعي وتحسين الأداء الجماعي.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في ظهور اللاعبين بصورة قوية خلال مواجهة اليوم، مع استغلال الفرص الهجومية والحد من الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان نقطتين في المباراة الماضية.

في المقابل، يتطلع مودرن سبورت إلى تقديم أداء قوي أمام الأهلي، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة، خاصة أن مواجهة الفرق الكبرى تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات الفريق خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، لاستعراض أبرز الجوانب الفنية وأحداث المباراة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم أمين عمر، ويعاونه أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا أول، ويوسف البساطي حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد مصطفى الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه عمرو السيد، ضمن الطاقم المكلف بإدارة المواجهة