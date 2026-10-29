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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي: تتويج الزمالك بأفريقيا صعب لكنه ليس مستحيلًا.. والأهلي يمر بمرحلة صعبة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الكرة المصرية السابق، أن تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية سيكون صعبًا في ظل قائمة الفريق الحالية، لكنه ليس مستحيلًا، مشيرًا إلى قوة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي سبق له التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تسعد بتتويج الفريق بأي بطولة، ولا توجد مشكلة في مشاركته بالمسابقة.

وأضاف أن الفارق الأساسي بين بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يتمثل في أن التتويج بدوري الأبطال يمنح الفريق التأهل إلى كأس العالم للأندية، على عكس الكونفدرالية، متمنيًا التوفيق للزمالك وبيراميدز في مشوارهما بالبطولات الأفريقية.

وتحدث نجم الكرة المصرية السابق عن حظوظ الأهلي في التتويج بكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك فرصة للفوز باللقب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبدالعزيز عبدالشافي أنه يرى أن بعض القرارات التي اتخذت داخل النادي الأهلي، ومن بينها تجميد المستحقات، قد تساعد الفريق على العودة إلى الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن النادي يمر بمرحلة صعبة ولا يظهر بمستواه الطبيعي في الوقت الحالي.

وتطرق عبدالعزيز عبدالشافي إلى مستوى محمد هاني، لاعب الأهلي، موضحًا أن تراجع مستوى اللاعب بعد مشاركته في كأس العالم أمر طبيعي، خاصة أنه كان يقدم مستويات مميزة قبل ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد هاني يحتاج إلى الراحة خلال الفترة الحالية، معتبرًا أن استبعاده من المشاركة قد يكون في مصلحته، من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة بصورة أفضل إلى صفوف الفريق الأحمر.

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