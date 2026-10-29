عصام سالم: مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا «صعبة».. لكن الأبيض يمتلك أفضلية

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية، معتبرًا أن الزمالك جاء في مجموعة صعبة في القرعة رفقة أندية يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مجموعة الزمالك صعبة في ظل وجود أندية قوية معه في المجموعة ومواجهة منافسيه خارج ملعبه ستكون صعبة للغاية في ظل الأجواء الجماهيرية لجماهير الفرق التي تُنافسه».

ومع ذلك، أشار سالم إلى أن حظ الزمالك أنه سيبدأ أول مباراة في دور المجموعات في القاهرة أمام الإفريقي، وسيُنهي آخر مباراة في دور المجموعات في القاهرة أيضًا أمام مولودية الجزائر.

وفي سياق آخر، رأى سالم أن كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم تبدو قوية، مضيفًا أن الأهلي سيواجه مواجهة صعبة في مجموعته ضد الرجاء المغربي تحديدًا خصوصأ أن الفريق المغربي هدفه التتويج بلقب البطولة.