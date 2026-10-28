البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وأسرهم

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وأسرهم، بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس، الأسقف العام للقطاع، وذلك عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

و استهل اللقاء بكلمة لنيافة الأنبا أولوجيوس، أعرب خلالها عن شكره لقداسة البابا لحرصه على عقد لقاءات دورية مع الآباء الكهنة، واهتمامه بالاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

و شهد اللقاء طرح عدد من الأسئلة من جانب الكهنة وزوجاتهم بشأن الخدمة والعمل الرعوي، أجاب عنها قداسة البابا.

وفي ختام اللقاء، وزع قداسة البابا هدايا تذكارية على الحضور، والتُقطت صورة تذكارية مع الآباء الكهنة، انضمت إليها لاحقًا زوجاتهم.