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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية والدقهلية وبني سويف توقّع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات للتعلم مدى الحياة ضمن شبكة اليونسكو

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وقّع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بروتوكول تعاون بين المحافظات الثلاث للتعلم مدى الحياة، في إطار الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة، وتوسيع فرص التعلم المستمر أمام المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك خلال الفعالية التي استضافتها محافظة الغربية، وبدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعراض تجارب المحافظات الثلاث في مجال مدن التعلم، حيث قدّم منسقو اليونسكو بالمحافظات عروضًا تناولت التجارب القائمة وأبرز الجهود والمبادرات، إلى جانب رؤاهم المستقبلية لتطوير مدن التعلم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتبادل الخبرات بين المحافظات. وعقب عروض المنسقين، عُرضت أفلام تعريفية عن المحافظات الثلاث، أعقبتها كلمات المحافظين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال كلمته، أن التعاون بين المحافظات في مجال مدن التعلم يأتي في إطار توجه الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاستثمار في الإنسان المصري، وتنمية قدراته، وبناء مجتمع قائم على المعرفة، قادر على مواكبة المتغيرات وتحويل فرص التعلم إلى أدوات حقيقية للتنمية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن التعلم مدى الحياة لم يعد قاصرًا على المؤسسات التعليمية، بل أصبح ضرورة تتيح للمواطنين بمختلف أعمارهم اكتساب المعارف والمهارات التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل والمجتمع.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية تمتلك تجربة متميزة في هذا المجال، بانضمام مدينة زفتى إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو عام 2024، مؤكدًا حرص المحافظة على نقل تجربتها إلى محافظتي الدقهلية وبني سويف، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يتيح الاستفادة من التجربة وتطويرها وفقًا لاحتياجات كل محافظة. وأضاف أن بروتوكول التعاون يمثل فرصة لتعزيز العمل المشترك، وتبادل الأفكار والمبادرات التي توسع فرص التعلم المستمر، وتدعم بناء قدرات المواطنين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الغربية ستعمل على مشاركة خبراتها وتجربتها العملية بما يسهم في تعميم الاستفادة من نماذج مدن التعلم، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية في بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته.

تبادل الخبرات 

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز التنسيق بين المحافظات الثلاث، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، بما يسهم في نشر ثقافة التعلم المستمر وربط اكتساب المهارات باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين وتماسك المجتمع والعمل المشترك للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

تطوير المبادرات الإنسانية 

وأكد اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن التعاون بين المحافظات يمثل فرصة لتبادل التجارب الناجحة وتطوير المبادرات المحلية في مجال التعلم مدى الحياة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين لاكتساب المعارف والمهارات، ويدعم بناء مجتمع قائم على المعرفة ويعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي الختام، تبادل المحافظون الدروع التذكارية، تأكيدًا لروح التعاون والتواصل بين المحافظات الثلاث، وحرصهم على مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال مدن التعلم والتعلم مدى الحياة.

اخبار محافظة الغربية مؤتمر اليونسكو محافظين الغربية والدقهلية وبني سويف

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