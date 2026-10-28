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أقل سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

قدم بنك الاسكندرية اليوم الاربعاء 28-10-2026، أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع

وتذبذب أسعار الدولار اليوم الأربعاء على مدار التعاملات، وتباينت أسعار الصرف في البنوك، ذلك عقب تراجع أسعار الصرف أمس.

اعلى سعر للدولار

وقدمت بنوك:"  التعمير والإسكان والمصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي"  أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مسجلا   56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الابعاء 28-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

بينما بلغ سعر الدولار اليوم الاربعاء 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الان 

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

 فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء في  بنوك :" البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

بينما بلغ 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.


 

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