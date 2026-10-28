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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: إذا رحل بيزيرا فشيكوبانزا موجود لحسم المباريات للزمالك

شيكوبانزا
شيكوبانزا
علا محمد

أشاد الإعلامي إسلام صادق بأداء لاعبي الزمالك خلال مواجهة المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا رحل بيزيرا.. فشيكوبانزا موجود يسجل هدف فوز الزمالك على المقاولون العرب 2-1.. والصاعد حمد رجل المباراة!».

وجاءت إشادة الإعلامي بلاعبي الزمالك بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب، في مباراة احتضنها استاد القاهرة، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

وسلط إسلام صادق الضوء على دور شيكوبانزا في حسم المباراة لصالح الزمالك، إلى جانب الإشادة باللاعب الصاعد حمد، الذي لفت الأنظار بأدائه خلال اللقاء، وفقًا لتعليقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

ويمنح الانتصار الزمالك دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري والاستعداد لمواجهات دور المجموعات الإفريقي.

الإعلامي إسلام صادق إسلام صادق لاعبي الزمالك الزمالك المقاولون العرب

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