وزير الخارجية: بذلنا جهودا كبيرة في إقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح ولكن رد الفعل الإسرائيلي سلبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه لم يتم تنفيذ كافة بنود ومراحل خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة.

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة " المحور"، :" هناك عمليات اغتيال ممنهجة تتم يوميا في قطاع غزة ".



واكمل بدر عبد العاطي :" إسرائيل لم تنفذ العديد من الاستحقاقات الخاصة بخطة ترامب للسلام في غزة".

ولفت بدر عبد العاطي :" بذلنا جهودا كبيرة في إقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح ولكن رد الفعل الإسرائيلي كان سلبيا ولم تتعاطى مع هذا التطور ".

وتابع بدر عبد العاطي :" نتواصل مع الجانب الأمريكي يوميا لإلزام إسرائيل بتنفيذ مراحل خطة السلام ".

