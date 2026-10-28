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ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب

ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا
ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا
أ ش أ

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

وأكدت السلطات التابعة لخدمات الطوارئ والحماية المدنية في منطقة كاستيا لا مانتشا، أن عدد الضحايا قد يرتفع مع وصول فرق البحث إلى العربات التي تعرضت لأضرار بالغة.

وذكرت مصادر من خدمات الطوارئ أن قطارًا فائق السرعة من طراز «آفي» اصطدم بقطار من طراز «أيريو» كان متوقفًا على القضبان. ووفقًا للتقارير الأولية، يُحتمل أن يكون قطار «آفي» قد اصطدم بالقطار الآخر من الخلف، ما تسبب في خروج عربتين من قطار «أيريو» عن القضبان. وفق صحيفة «سور» الإسبانية.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية الإسبانية «رينفي» تعليق خدمة القطارات بين مدريد وسيوداد ريال والأندلس، عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة طليطلة بمنطقة كاستيا لا مانتشا وسط إسبانيا.

الحكومة الإسبانية ضحايا حادث تصادم قطارين

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