ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

وأكدت السلطات التابعة لخدمات الطوارئ والحماية المدنية في منطقة كاستيا لا مانتشا، أن عدد الضحايا قد يرتفع مع وصول فرق البحث إلى العربات التي تعرضت لأضرار بالغة.

وذكرت مصادر من خدمات الطوارئ أن قطارًا فائق السرعة من طراز «آفي» اصطدم بقطار من طراز «أيريو» كان متوقفًا على القضبان. ووفقًا للتقارير الأولية، يُحتمل أن يكون قطار «آفي» قد اصطدم بالقطار الآخر من الخلف، ما تسبب في خروج عربتين من قطار «أيريو» عن القضبان. وفق صحيفة «سور» الإسبانية.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية الإسبانية «رينفي» تعليق خدمة القطارات بين مدريد وسيوداد ريال والأندلس، عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة طليطلة بمنطقة كاستيا لا مانتشا وسط إسبانيا.