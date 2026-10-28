اعتقال جندي بجيش الاحتلال للاشتباه في محاولته تهريب مخدر الكبتاجون إلى غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية أن أفراد الوحدة المركزية في النقب التابعة للمنطقة الجنوبية في الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، تمكنوا من إحباط عملية تهريب مخدرات إلى قطاع غزة، وذلك عقب ورود معلومات بشأن تورط جندي يؤدي الخدمة الاحتياطية الفعلية في العملية.

اعتقال جندي بجيش الإحتلال



وخلال عملية ميدانية مشتركة نفذتها القوات داخل منطقة قطاع غزة، أُلقي القبض على المشتبه به، وهو جندي احتياط من بلدة تل السبع، في الثلاثينيات من عمره، أثناء وجوده داخل مركبة دورية عسكرية إسرائيلية.



وعُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على نحو 10 كيلوجرامات من مادة يُشتبه في أنها مخدر الكبتاجون، يُعتقد أنها كانت معدّة للتهريب إلى قطاع غزة.



وجرى نقل المشتبه به والمضبوطات لاستكمال التحقيق.