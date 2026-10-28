تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقريرًا حول أحدث التطورات الدبلوماسية المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما القمة الرباعية الأخيرة التي جمعت إيران وباكستان والسعودية وتركيا.

اجتماع حلف مكة في طهران



واستعرض عراقجي النقاط، بما في ذلك القمة الرباعية بين إيران وباكستان والسعودية وتركيا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد يوم الأربعاء برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وتناول التقرير المناقشات التي جرت خلال زيارة وفد قطري، إلى جانب المشاورات التي شارك فيها محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وخالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وعاصم منير، رئيس أركان الجيش الباكستاني، وإبراهيم كالين، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.



وفيما يتعلق بالمباحثات الرباعية، أشار التقرير إلى التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وتعزيز آليات الأمن المشترك، ومنع تصاعد التوترات والصراعات.



وأضاف أن المشاركين حذّروا أيضًا من تداعيات السياسات المتعمدة التي ينتهجها النظام الإسرائيلي، وتحديدًا مساعيه الرامية إلى إضعاف دول المنطقة، وتوسيع نطاق اعتداءاته، والتمهيد لزعزعة استقرار الحكومات، وجرّ الولايات المتحدة إلى صراعات إقليمي.



وشدد كبار المسؤولين في الدول الإقليمية الأربع على ضرورة توخي دول المنطقة الحذر إزاء التحركات التي تؤدي إلى تأجيج التوترات، وتعزيز التعاون للحفاظ على سيادة الدول واستقرارها وسلامة أراضيها.



كما عُرض تقرير بشأن زيارة بزشكيان الأخيرة إلى روسيا، تناول اجتماعاته الثنائية ومباحثاته مع قادة أجانب على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في موسكو.