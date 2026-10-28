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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدعم هيئة الترفيه وموسم الرياض.. فضل شاكر ونجله محمد يجتمعان في حفل غنائي بجدة 5 نوفمبر

فضل شاكر ونجله محمد
فضل شاكر ونجله محمد
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان فضل شاكر للقاء جمهوره في مدينة جدة، من خلال حفل غنائي يجمعه بنجله الفنان محمد شاكر، يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، بدعم من الهيئة العامة للترفيه (GEA) وبرعاية موسم الرياض، في أمسية مرتقبة تجمع بين اثنين من الأصوات التي تحظى بحضور جماهيري في الساحة الغنائية العربية.

ويأتي الحفل بعد النجاح الذي حققته حفلات فضل شاكر السابقة في الرياض، وما شهدته من إقبال جماهيري وتفاعل مع أعماله الغنائية، ليجدد الفنان لقاءه بالجمهور السعودي في جدة، ضمن الفعاليات الغنائية التي تستضيفها المملكة بمشاركة نجوم الغناء العربي.

ومن المنتظر أن يقدم فضل شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بمسيرته الفنية، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية، فيما يشارك نجله محمد شاكر في الأمسية بمجموعة من أعماله، في لقاء فني يجمع بين خبرة الأب وحضور الابن، ويمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربتين غنائيتين على مسرح واحد.

وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات التي تنظمها شركة «بنش مارك»، في إطار تقديم تجارب فنية تجمع نجوم الغناء العربي بجمهورهم في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرعاية موسم الرياض، بما يعزز تنوع الحفلات الغنائية ويمنح الجمهور فرصًا متجددة للقاء فنانيه المفضلين.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل غدًا الخميس 29 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر منصة «ويبوك» (Webook)، ليتمكن الجمهور من حجز مقاعده لحضور الأمسية المنتظرة.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السابعة تقديم برنامجه المتنوع من الحفلات الغنائية والعروض الفنية والترفيهية، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء في العالم العربي، ضمن فعاليات تستقطب الجمهور من داخل المملكة وخارجها، وتدعم حضور الرياض والمملكة عمومًا وجهةً للفعاليات الفنية والترفيهية الكبرى.

فضل شاكر محمد شاكر موسم الرياض

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