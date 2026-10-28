محافظ مطروح يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتكثيف متابعة المشروعات والخدمات

ترأس اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، الجلسة العاشرة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والدكتور حسين السنيني السكرتير العام، والعميد إيهاب جاد نافع السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري المديريات.

متابعة لملفات العمل الخدمي

وتناول الاجتماع متابعة ملفات العمل الخدمي والتنموي ومعدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب مناقشة عدد من التكليفات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع جهود التنمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف المرور الميداني، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومتابعة تنفيذ التكليفات وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن تقييم الأداء يرتبط بما يتحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع.