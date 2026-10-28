تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات التأمين الصحي الشامل بدمياط

عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط ، اجتماعًا مع ممثلي مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة وتطوير عدد من الوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار العمل على تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل المعوقات أمام إقامة المشروعات الصحية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الشؤون الصحية، والأستاذ طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ، وممثلي مديريتي الزراعة والاصلاح الزراعي والأوقاف.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي لقطع الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات الصحية، ومراجعة الإجراءات المطلوبة لتخصيصها وتسليمها لجهات التنفيذ، بما يسهم في سرعة البدء في الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، واستكمال تجهيز المنشآت الطبية المستهدفة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما جرى استعراض عدد من المواقع المقترحة لإقامة وحدات ومراكز طب الأسرة بمختلف مراكز المحافظة، من بينها وحدة طب الأسرة بشطا، ووحدة طب الأسرة بالسالمية، ومركز طب الأسرة بكفر سعد، ومركز طب الأسرة بكفر البطيخ، ومركز طب الأسرة بفارسكور، إلى جانب مواقع بمدينة دمياط الجديدة ورأس البر، فضلاً عن عدد من الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة، والتي تتطلب التنسيق لاستكمال إجراءات تخصيصها لصالح المشروعات الصحية.

وأكد نائب المحافظ جاهزية المحافظة لتسليم الأراضي التي استوفت إجراءات التخصيص إلى جهات التنفيذ، مشددًا على أهمية سرعة استكمال الإجراءات التنسيقية مع الجهات صاحبة الولاية، بما يتيح البدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة دون تأخير، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة دمياط على دفع معدلات تنفيذ المشروعات الصحية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.