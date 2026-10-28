حفل جديد لفضل شاكر وابنه في جدة 5 نوفمبر

يستعد الفنان الكبير فضل شاكر، لإحياء ثاني حفلاته في المملكة العربية السعودية، يوم 5 نوفمبر القادم.

الحفل من المقرر أن يشارك فضل شاكر في إحيائه، نجله الفنان الشاب محمد فضل شاكر، ومن المقرر أن يقام في مدينة جدة، ويفتح باب الحجز للتذاكر غدًا، الخميس.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان فضل شاكر، وابنه المطرب محمد شاكر، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل بعد طرحها.

ويُحيي فضل شاكر حفلا مشتركاً مع ابنه محمد، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 20 نوفمبر المقبل، ليكون ثالث حفلاته بعد فترة غياب طويلة.